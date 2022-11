El periodista sentenciaba de forma muy tajante la última medida del gobierno: "Repetís como papagayos las mentiras del gobierno". Inda continuaba y cargaba contra Sánchez: "Y además este presidente del gobierno no solo es un golpista, sino que también es un filoetarra". Las duras palabras del colaborador sobre Pedro Sánchez provocaban la indignación del entrevistado. Patxi López no dudaba en responder al periodista. Acto seguido, el entrevistado pronunciaba sus primeras palabras contra el periodista: "Él hablaba de un país normal...lo que no hay en un país normal es un tertuliano que hable así y diga las barbaridades que acaba de decir Eduardo Inda, esto es absueltamente impresentable".