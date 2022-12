Ana Rosa, sobre las medidas económicas exprés del Gobierno: "No pueden dormir, están dándole la vuelta a este país en 15 días"

El colaborador que analiza la situación económica del país explica la serie de ayudas que el Gobierno querría aprobar para apoyar con las compras a las familias más desfavorecidas. Por otro lado, Pablo Fernández Santos, de Podemos, explicó que una solución es intentar que " no incrementen el precio de sus productos, en Portugal se está planteando y tiene buenos resultados".

La presentadora escucha con atención toda las estrategias en las que el Gobierno está trabajando y confiesa: "Es que no pueden dormir, están dándole la vuelta a este país como un calcetín, ¡en 15 días!".

Ana Rosa no puede esconder su asombro y declara: "Es una cosa impresionante" . Luego, pregunta a sus compañeros: "Yo no sabía si Portugal está estudiando poner a las distribuidoras un impuesto del 33%, ¿lo sabéis?".

Por último, sobre el paquete de refuerzo a las familias más desfavorecidas para poder comprar comida, matiza: "Hay que ayudar a la gente que no llega, de eso no hay ninguna duda... la siguiente fase le puede venir bien a Pedro Sánchez, para las elecciones. Hay que ayudar a la gente a que haga la compra, no tengo ninguna duda".