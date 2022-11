Ana Rosa Quintana se muestra indignada ante una madre condenada a prisión por la custodia de su hijo: "Es un escándalo"

"Yo solo pienso en el niño, no me preocupa lo que a mí me pase", sentenciaba la madre al reportero de nuestro programa. Desde la separación en 2014, el padre del menor no mantuvo ningún tipo de contacto con su hijo y ahora quiere recuperar el tiempo perdido: "Quiero decirle que me perdone, me he dejado la vida por él".