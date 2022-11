Irene Montero se levanta, coge el micrófono y en medio del Congreso de los Diputados manda un mensaje al PP: "Ustedes promueven la cultura de la violación que pone en cuestión la credibilidad de las víctimas" . Luego, mientras la ministra hablaba, los presentes no han podido evitar abuchear y ponerse en su contra. De hecho, Batet, presidenta del Congreso, le reprende: "Esta presidencia considera que la expresión que ha utilizado no es la adecuada en términos parlamentarios dirigida a un grupo parlamentario".

Ana Rosa analiza las imágenes y reacciona a las declaraciones de la ministra de Igualdad: "Es que ha dado más, ya no es si estás a favor o no, o si luchas o no luchas por la igualdad...". Luego, la presentadora confiesa: "Es gravísima la acusación que ha hecho Irene Montero".