J oaquín Prat muestra en 'El pograma de Ana Rosa' su profundo malestar con las actitudes del equipo de Irene Montero al no dar un paso al frente en la ley 'Solo sí es sí' , victimizarse al ver que se produce la reforma y no priorizar la seguridad de las víctimas.

Los votos de PSOE y PP permitieron que se llevara a cabo una reforma de la ley de Irene Montero, una acción conjunta que no gustó a la política y que le hizo confesar sus sentimientos en el Congreso: "Hoy es un día triste, es el día más difícil que he vivido en este Parlamento como ministra y creo que también para todas". Sobre la reforma, simplemente atacó a los partidos: "Los derechos de las mujeres, los derechos feministas, no se negocian con el PP".