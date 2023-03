Durante la manifestación del 8M, la política vuelve a protagonizar una nueva polémica al colgar un vídeo en el que sonríe a cámara y muestra total felicidad mientras a su lado se grita fuertemente: "¡Qué pena que no haya abortado la madre de Abascal" . Ana Rosa, al ver el vídeo, es clara: "A mí me ha parecido muy grave ver a la secretaria de Estado de Igualdad sonriendo a cámara mientras se está gritando eso".

El presentador al principio no quería pronunciarse sobre estas imágenes y solamente comentó sobre la actitud de Pam: "Éste es el nivel". Luego no se pudo morder la lengua y añadió: "Yo que soy hombre, ¿de verdad les tengo que explicar a estas niñatas y a la secretaria de Estado que con el aborto no se puede frivolizar?".