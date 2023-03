La ministra continúa explicando el futuro de la 'Sólo sí es sí' del Gobierno de España: "En cuanto a la tramitación de esta norma, creo que es muy importante volver al punto de origen y es saber que nos hayamos dado una ley que es buena, que sirve para la protección de las mujeres...". Al escuchar esto, Ana Rosa interrumpe a la ministra y no puede evitar replicarle en directo: "Hombre, Isabel, buena no puede ser si 720 violadores han rebajado sus penas". Tras esto, la presentadora matiza la política: "Es una ley que tiene partes que supongo que van a mantener y otras que van a corregir... es que este mantra de 'la ley es buena', no puede ser buena, lo siento pero es que es así".