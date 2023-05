Ana Rosa responde a las declaraciones de Zapatero sobre ETA: "Los que apoyaban el terror ahora están en el Parlamento"

Zapatero afirma en sus declaraciones que a ETA se les prometió que si dejaban la lucha armada podrían participar de la democracia , por eso el apoya los pactos de Sánchez con Bildu. A lo que Ana Rosa responde en pleno directo: "Lo que ha dicho Zapatero es verdad, los que apoyaban el terror ahora los tenemos en el Parlamento. Es verdad que es mejor que estén en el parlamento a que estén fuera. Pero hombre, si hay algunos elementos que han sido condenados por terroristas, yo creo que no se puede pactar nada con ellos". Y la presentadora rápidamente aclara: " Si hay un partido que ha nacido en esa izquierda y no tiene en sus filas a nadie que ha sido terrorista, sería más fácil para el presidente del Gobierno y de entender para la sociedad" .

La periodista Pilar comenta acerca de la postura que tuvo Zapatero cuando desapareció ETA y le da la razón al que fuese presidente de Gobierno. Ana Rosa la interrumpe para decir: "Perdóname Pilar, pero eso no es verdad. A ETA se la cargó la policía, la Guardia Civil, la democracia y el Estado de Derecho. No se la cargó Zapatero con buenas palabras". La periodista opina: "Si no se va a reconocer el trabajo de Zapatero y Rubalcaba...". A lo que la presentadora le responde: "Rubalcaba sí hizo mucho por la desaparición de ETA como ministro, Zapatero no".