Ana Rosa reacciona a la propuesta de Pedro Sánchez de hacer un cara a cara semanal con Feijóo: "Es un poco excesivo"

La presentadora de 'El programa de Ana Rosa' reacciona ante esta propuesta de Pedro Sánchez de última hora y dice: "A ver qué dice Feijóo, es un poquito excesivo. Antes no hemos tenido nada porque Feijóo no estaba en el Congreso, en el Senado era una vez al mes". Y, además, Ana Rosa añade: "A lo mejor Yolanda Díaz dice y yo qué, que también me presento. Y bueno, también Santiago Abascal".