Rafael Marcos, tras la condena a Irene Montero por llamarle "maltratador": "Una ministra no puede estar mintiendo y menos hacerlo en ruedas de prensa"

La ministra de Igualdad llamó "maltratador" públicamente a Rafael Marcos, se posicionó en este caso familiar a favor de la madre y luego la justicia dio la razón al entrevistado. El padre, que vivió cómo su expareja se marchó con su hijo, lo escondió en diferentes lugares de España y tuvo al menor sin escolarizar duranto un largo periodo de tiempo, explica cómo vivió esta distancia con el menor: "He estado un total de siete años sin poder ver a mi hijo , si que lo he visto entre medias en algún punto de encuentro, dos veces más puntuales... pero ha sido un total de siete años que la madre ha impedido que mi hijo y yo pudieramos tener una vida lo más normal posible ".

Sobre Irene Montero, Rafael Marcos es claro con la política: "Fue un varapalo, alguien de la categoría de un ministro, con la veracidad que le presupone a alguien con ese estatus, no me entraba en la cabeza... se supone que es alguien que tiene que velar, no puede estar mintiendo y menos hacerlo en una ruedas de prensa". Por otro lado, la expareja de María Sevilla, que llegó a pedir 80.000 euros de sanción a la ministra, confiesa: "Es más mi hornor que el dinero, la condena es lo que más me vale. Sinceramente pensé que no iba a ser condenada, entonces ahora la condena es lo que más me vale".