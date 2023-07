Feijóo cuenta cómo va actuar contra la violencia de género y la okupación: "Es una línea roja que nosotros no vamos a aceptar"

Feijóo, sobre la violencia de género: "Hay unas declaraciones de Abascal en las que parece estar en contra. Para nosotros es incuestionable y es una línea roja que no vamos a aceptar"

Feijóo, sobre la okupación: "La casa se tiene que recuperar en 24 o 48 horas, estamos estudiando qué leyes procesales tenemos que tocar, vamo y a incrementar la seguridad"

Feijóo da pistas sobre quién sería su vicepresidenta de gobierno y su ministro de Economía

Alberto Núñez Feijóo acude a 'El programa de Ana Rosa' para desvelar todos los detalles de su futuro equipo político si accede a la presidencia del Gobierno, cómo serán las leyes que llevará a cabo y analiza la situación política de España antes de las elecciones generales del 23-J.

El líder del PP da pistas ante Ana Rosa sobre quién será la vicepresidenta de su gobierno: "Es una mujer, es política, ha gobernado y en el Gobierno de España no ha estado". Además, aclara ante la audiencia que no es Ayuso: "Creo que en este momento no querría estar en el gobierno". También da pistas sobre su ministro de Economía: "Es muy bueno, no es político ni ha estado en política y tampoco ha tenido un cargo en ningún partido político. Está absolutamente acreditado".

Feijóo se vuelca contra la violencia de género y aclara a VOX: "Es una línea roja que no vamos a aceptar"

Ana Rosa le pregunta por un tema de vital importancia en España y la posición de VOX: "En cuanto a la violencia machista, cuatro mujeres, tres de ellas muertas, ya vamos por 27 víctimas en lo que van de año y veintitantos niños. ¿Cómo se puede negar la violencia de género o machista? Sé que no es su caso, ¿pero cómo se puede negar la evidencia?".

Feijóo le responde con contundencia ante este aspecto: "Es una línea roja que nosotros no vamos a aceptar. No soy el intérprete de VOX, pero lo que parece que dice es que está en contra de la denominación de violencia de género y que sí acepta la violencia machista. Hay unas declaraciones de Abascal de hace unos días que son por fin clarificadoras".

"La violencia machista es incuestionable, no vamos bien por eso", sentencia ante toda la audiencia y la posición de VOX. Además, el líder 'popular' añade "El PP hizo en 2016 O 2017 un pacto de estado contra la violencia machista, ¡un pacto de estado en el que estaban todos menos Podemos! ¿Qué hace el Sanchismo? Le da la Igualdad y sus políticas a los señores de Podemos y rompen el pacto de estado, ésta es la realidad de las cosas".

"La ley que equipara a los niños huérfanos como víctimas de la violencia machista lleva el nombre del PP, fue el Partido Popular el que equiparó a los niños. Las políticas de Igualdad las hemos implantado siempre que hemos estado en el Gobierno", sentencia.

"El PSOE frivoliza con este asunto, hacen una ley de 'Sólo Sí es sí', rebaja las penas a violadores y pederastas, más de mil violadores ven rebajadas sus penas y más de cien andan por las calles de España. Les decimos que es un error, que hay que reformarlo y nos dicen que somos un partido machista y que los jueces son unos fascistas... cuando no pudieron contener la marea, el PSOE aceptó modificar la ley", decara Feijóo.

"Que nos digan que no hemos creído en la Igualdad, cuando hemos venido a dar cobertura al partido roto para mofidicar la ley, pues es una falta de respeto a las mujeres", matiza el líder del Partido Popular.

Feijóo, en contra de la okupación: "La casa se tiene que recuperar en 24-48 horas"

Uno de los aspectos que más preocupa a Núñez Feijóo es acabar con el problema que tiene España con la okupación: "Tenemos que hacer un paquete legislativo de leyes procesales para garantizar a las personas que tiene una casa que la van a seguir teniendo".

"Una persona que es propietario de su casa, de una segunda residencia o de la que fuere, esa propiedad viene consagrada en la constitución", aclara el político ante la audiciencia. Núñez Feijóo continúa su discurso y aclara: "Otra cosa es una persona vulnerable, una persona que tiene un alquiler y que no puede pagarlo, no es un okupa. Una persona que tiene una hipoteca, que ha subido 300 euros al mes y van a volver a subir los tipos en julio, pues ese señor o señora no es un okupa".

"Un okupa es aquel que no paga alquiler ni hipoteca y utiliza la vivienda de una persona que ha tenido que pagarla para vivir mejor que el propio propietario de esa casa y que, cuando la necesita, no puede recuperarla", sentencia ante los espectadores. Por si hubiese dudas, Feijóo declara: "Insisto, las personas que no pueden pagar su alquiler o hipoteca no son okupas, son personas vulnerables a las que tenemos que ayudar".