Ana Rosa critica la respuesta de Sánchez sobre no dar entrevistas a ciertos programas: "Qué queréis que os diga, es exactamente lo que hizo Trump"

Pedro Sánchez, sonriendo, contesta a por qué no ha dado una entrevista a Ana Rosa: "Es que no he parado de trabajar..."

Ana Rosa, tras escuchar la contestación completa de Sánchez: "Pues nada, qué queréis que os diga. Sánchez no ha entendido la crítica..."

Ana Rosa y Joaquín Prat imitan la faceta de presentador de Pedro Sánchez y bromean: "Deberíamos estar preocupados"

La presentadora de 'El programa de Ana Rosa' visualiza las imágenes en las que Pedro Sánchez habla sobre ella en una entrevista que ha concedido a Jordi Évole. El presidente de España explica por qué no ha venido al plató durante su mandato y critica abiertamente a la "derecha mediática" de haber creado una burbuja de 'antisanchismo'. Unas declaraciones que han sido contestadas por la periodista.

Las declaraciones de Pedro Sánchez sobre Ana Rosa

Jordi Évole pregunta a Sánchez sobre cuántas entrevistas ha dado durante su mandato a Ana Rosa, Vicente Vallés o Carlos Herrera. El presidente de gobierno, mientras esboza una sonrisa irónica, responde: "Pocas, por no decir ninguna...". Tras esto, el líder del PSOE se justifica: "Es que no he parado de trabajar".

"Si usted me dice cuál ha sido mi error, efectivamente no he sido capaz de evaluar las consecuencias de la burbuja del 'antisanchismo' que se ha creado por una parte de intereses", dice Pedro Sánchez. Tras esto, el político continúa: "Cuando digo a la derecha, me refiero a la mediática, la política y la económica, que es la que realmente manda".

"Lo que dicen son mentiras, manipulción y es maldad. Manipulación es decir que soy una persona totalmente dispuesta con tal de seguir en el Falcon. He cambiado mi posición sobre la política que teníamos que seguir en Cataluña, eso es evidente. Pero lo he hecho por un fin mayor, la convivencia. hoy Cataluña está mejor que en 2019... y no digamos que en 2017", saca pecho el presidente de España. Además, añade con un tono serie: "Sé que hay gente que no ha entendido que yo indultara a los políticos independentistas".

Ana Rosa, tras ver las palabras de Sánchez: "Qué queréis que os diga..."

La presentadora de 'El programa de Ana Rosa', tras escuchar la respuesta de Sánchez a Évole, comenta: "Pues nada, qué queréis que os diga. Sánchez no ha entendido la crítica...". La periodista, a la cual no ha concedido ni una entrevista en años, sentencia: "Sánchez cree y está convencido de que todo lo ha hecho maravillosamente, que sólo se ha equivocado con la ley 'Sólo sí es sí".