Trasmostrar su posición en el tema de las primaras de la Comunidad de Madrid, Ana Rosa vuelve a la carga: "¿Usted se va a presentar? ". Entonces, Almeida responde: "Podría contestar de muy diversas formas esta pregunta, estaría alimentando un debate que como dices no entiendes, no lo voy a alimentar dando una u otra respuesta".

"Dejemos el debate hasta que llegue el Congreso y cuando toque, tocará. Si empiezo a decir me voy a presentar, no me voy a presentar, me planteo una cosa y otra... lo único que hago es alimentar un debate hasta que llegue el Congreso", termina el alcalde.