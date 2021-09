Ana Rosa critica al Partido Popular: "Estoy perpleja, se lo tienen que hacer mirar"

Sin embargo, antes de centrarse en el conflicto del PP, Ana Rosa ha estallado al escuchar las declaraciones de Sánchez sacando pecho por vacunar a la sociedad sin preguntar el voto : "¡Sánchez, que usted no ha vacunado a la gente!".

"Tenemos un ticket en Madrid con la presidenta de la comunidad Ayuso y el alcalde de Madrid Almeida , no vencedores, h an arrasado los dos, juntos han hecho que Madrid sea un ejemplo para toda España...", dice la presentadora sin dar crédito tras el éxito de ambos.

Sin embargo, lo que Ana Rosa no entiende del PP es que "ahora desde el partido se hagan declaraciones de unos contra otros, que si hay consejeros de la Comunidad de Madrid que apoyan a Génova... de verdad, ¿éste es el momento para que veamos una división en el Partido Popular?, ¡se lo tienen que hacer mirar! ".

La presentadora, sin dar crédito alguno, continúa diciendo: "Es que no lo puedo entender...". Por último, tras escuchar las duras palabras de la expresidenta Aguirre, termina: "Lo que diga Esperanza Aguirre puede ser más o menos afortunado, pero yo creo que desde Génova seguir ahondando en esto... por qué no se sientan y hablan, que no estaría mal".