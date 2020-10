Ana Rosa se pronuncia sobre la actitud de Pablo Iglesias ante el rey: "Es una gamberrada"

La primera en tomar la palabra ha sido Ana Terradilos, la cual estaba muy enfadada con Iglesias: "No puedes estar todo el día cuestionando la labor de los jueces, no puedes estar todo el día la labor de los policías...". Después, ha añadido: "O te crees donde estás o no te lo crees, o me creo que estoy aquí y defiendo cosas sensatas o me voy, pues ellos igual".