Ana Rosa, muy crítica con el conflicto por la reforma laboral: "Es un dislate, ya lo dijo Sánchez, hay dos gobiernos en uno"

Crisis en el Gobierno por la reforma laboral, los detalles en 'El programa de Ana Rosa'. La vicepresidenta Yolanda Díaz habla de abrir el debate de ideas: " Este no es un debate metodológico, el debate es sobre los contenidos" . Una brecha en Moncloa que llegó tras la reunión del seguimiento del pacto de gobierno.

Los partidos están en desacuerdo. Adriana Lastra, PSOE , señala: "Siempre que hay una buena noticia, de repente surge el ruido . Y siempre surge del mismo lado". Por su parte, desde Podemos, Pablo Echenique comenta: "Reuniones afables sin acuerdo son el pan nuestro de cada día". En el Congreso se notaban las tensiones. Aina Vidal, Catalunya en Comú, sentencia que "no vamos a poner al lobo a cuidar a las ovejas, para eso ya estaba la señora Fátima Báñez".

Hasta ahora ambos partidos insisten en que no está en peligro la coalición. Ana Rosa comienza: "Hombre, es que si la coalición está en peligro nos vamos a elecciones y esto no le interesa a ninguno de los dos". Además la presentadora añade: "Está en peligro todo lo demás, con lo cual esto es un dislate". Yolanda Díaz se pone al frente de la propuesta pero Moncloa pide abrir una mesa a ministros del PSOE y pactar con la CEOE. Ana Rosa recuerda las palabras de Pedro Sánchez: "No quiero pactar con Podemos porque serán dos gobiernos en uno".