Ana Rosa: "Si el 23F hubiese triunfado los independentistas que no acuden a celebrar la democracia no existirían"

La presentadora de 'El programa de Ana Rosa' arranca con un discurso sobre la situación actual y dirigiéndose a todos los que no van a asistir al acto conmemorativo: el emérito y los partidos independentistas.

Ana Rosa, muy dura con los independentistas y defensa del emérito

Ana Rosa, ante este desplante de los partidos en el homenaje en el Congreso: "Si el golpe hubiese triunfado los independentistas que no acuden a celebrar la democracia no existirían". Además, la presentadora ensalza al emérito: "El rey aquella noche llamó a Pujol y le dijo 'Tranquilo Jordi, tranquilo' y consiguió que los golpistas desistieran...porque si lo hubiesen conseguido no había ahora democracia ni libertad".