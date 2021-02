Ana Rosa no ha podido evitar comentar la imagen junto al resto de sus compañeros: "Hemos visto que todas las autoridades pasaban delante del rey, mostraban su respeto con la mano en el pecho e inclinando la cabeza...". Sin embargo, le ha llamado la atención Echenique: "El representante de Podemos no pasa por delante, está mucho más atrás y pasa sin mirar al rey... no sé si esto es normal o lo dice el protocolo".

Por último, Ana Rosa no sabe si la actitud de Echenique está dentro del protocolo o sus limitaciones le impiden saludar: "No lo sé, a lo mejor sus circunstancias especiales hacen que esto estuviese previsto, no me atrevo a afirmarlo".