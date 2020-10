Ana Rosa responde enfadada a Fumanal

Tras escuchar las palabras de la presentadora, Verónica Fumanal ha tomado la palabra para dar su opinión: "Que el consejero diga que no se hagan fiestas de Halloween, que tiene todo el sentido común y apela a esa responsabilidad individual, y que luego la Comunidad pueda reunir a seis personas no convivientes es raro ".

Ana Rosa, al escuchar a su comapañera: "En eso no tienes razón". Fumanal ha insistido con su constante crítica a las medidas de la Comunidad de Madrid y la presentadora ha respondido: "No, perdona, ¿seis personas? Eso es el decreto, es que viene mi prima ".

La colaboradora seguía insistiendo en que le parecía una "barbaridad" ver a seis personas no convivientes en un mismo piso. Ana Rosa, con el gesto serio, le contesta: "Perdóname, es decir que Mayka Navarro viene a Madrid porque tiene que trabajar y no se puede quedar a dormir en mi casa porque no es conviviente... ¡Hombre, no!".