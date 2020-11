Ana Rosa, tras escuchar al Gobierno excusarse sobre el IVA de las mascarillas: "No se ha enterado la ministra o no le conviene"

María Jesús Montero, ministra de Hacienda se ha pronunciado sobre si se modificará el precio de las mascarillas en España , uno de los temas que preocupa a la sociedad del país. La política ha asegurado que "el reglamento impide que se baje el precio de las mascarillas venta al público" , explica que han "trasladado que se incorpore esa bajada del precio dentro de una directiva que, hoy por hoy, está tramitando la Comisión europea", pero eso no quita para que paralelo desde el Gobierno se esté trabajando "para abaratar el precio de las mascarillas".

La respuesta de Ana Rosa a la ministra de Hacienda

"¿Si Francia puede ponerlo al 4% por qué nosotros no?", Ana Rosa se pregunta por qué el resto de los países de Europa están llevando estas medidas a cabo y desde el Gobierno de España se asegura que es algo que se está estudiando porque el reglamento lo impide. "¿No se ha enterado la ministra o no le conviene?", así reaccionaba la periodista a las declaraciones de María Jesús Montero.

La presentadora explica la importancia de tomar esta medida

Además, la presentadora ha querido recordar que la bajada del precio de las mascarillas ayudará a muchas familias a poder protegerse mejor y a cumplir con las medidas contra los contagios, ya que ahora no pueden pagarlo: "El problema es que muchas familias no pueden permitírselo y al gente reutiliza la mascarilla 10 días, es como si no levarán nada, al revés, es un método de contagio", explica.