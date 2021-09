Ana Rosa, continúa poniendo en cuestión al ministro: "A media tarde el denunciante confesó que puso la denuncia para ocultar una infidelidad. ¿Cómo es posible que nuestra compañera Patricia Pardo dijera por la mañana que la policía no tenía ni un indicio que refrendara la denuncia y el ministro no lo supiera? O no se molestó en informarse, o lo ocultó. Ambas opciones muy graves. Como hizo con las balas y la navaja enviadas durante la campaña de Madrid".