La incertidumbre se apodera de Madrid mientras los ciudadanos intentan hacer una vida normal y los dirigentes políticos añaden una serie de medidas que no son claras. Esta normas, como dijo el inmunólogo Corell, llegan tarde y Ana Rosa no entiende por qué no se efectúan las mismas leyes que tiene el resto de Europa.

La hostelería y el enfado de Ana Rosa por viajar al extranjero

Por último, Ana Rosa ha querido destacar el gran agujero que tiene Madrid: el aeropuerto de Barajas. La presentadora no entiende que los ciudadanos no puedan salir de su municipio pero que sí puedan marcharse en un avión a otro país o recibir a los extranjeros: "Yo puedo ir a Bélgica, si me dejan entrar, el belga puede entrar y yo no puedo ir a Pozuelo... ¡es como ridículo!".