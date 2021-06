"Lleva una semana aciaga la ministra", dice la presentadora

"El cambio de medidas, lo de la selección española o lo de la frontera de Portugal..."

Esther Palomera: "No se puede hacer un mayor ridículo que el que ha hecho el Gobierno"

La presentadora de 'El programa de Ana Rosa' se pronuncia tras el nuevo cambio de medidas de la ministra de Sanidad y la rectificación que ha realizado el Gobierno de España, haciendo caso a las comunidades autónomas que estaban en contra de sus medidas. Al final, las normas de "cumplimiento obligatorio" han quedodo en "recomendaciones" por parte del equipo central.

Ana Rosa no da crédito con Carolina Darias y no puede mostrar su sorpresa: "La verdad es que lleva una semana aciaga la ministra de Sanidad, es como que no da una...". Luego, apunta a los sanitarios del Gobierno de España: "Yo no sé, deberían hablar entre ellos".

Tras el cambio de criterios y la rectificación de Carolina, Ana Rosa comenta sorprendida: "Entre esto, la Selección Española de Fútbol, que dice que no hay que vacunarlos, ahora igual que sí hay que vacunarlos pero que todavía no se sabe, a ver si lo decidimos hoy o esperamos unos días; la frontera de Portugal, que sí que pedimos o que no pedimos...".