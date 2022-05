La "excusa" telefónica de Felipe VI a su padre volviendo de Abu Dabi y Juan Carlos "no ha comunicado" que regresa a España este fin de semana

El rey acudió a dar las condolencias a la familia del emir en Abu Dabi y, debido a la cercanía, llamó a Juan Carlos para explicar por qué no se vieron: "Le dice 'mira, ya nos vamos, no nos podemos ver y, por lo tanto, nos vemos en Madrid" .

Alcázar vuelve a reincidir en la famosa llamada: "El rey habló por teléfono con su padre , no porque fuese la primera vez, le habla para decirle que 'nos vamos y ya nos veremos', para excusarse ... que no es lo mismo".

Una llegada de Juan Carlos I a España que dejaría un movimiento llamativo: "No puede pernoctar en Zarzuela y eso complica las cosas". "El rey Jan Carlos busca la ocasión propicia y Sanxenxo lo es, tiene una estructura y una excusa, sería una entrada suave en España; no va a llegar aquí, encerrarse en un sitio y que no lo vea nadie...", sentencia la periodista.