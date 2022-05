Irene Montero, sobre la reducción del IVA en productos de higiene menstrual: "Hay mujeres que no pueden elegir porque no se lo pueden permitir"

Irene Montero comparece en 'El programa de Ana Rosa' para analizar la polémica de la nueva ley del aborto y la medida propuesta que proporcionaría a las mujeres tres días de baja durante la menstruación. El Consejo de Ministros aprueba el anteproyecto que se tramitará por el proceso de urgencia. Aún así, la luz verde no incluye la reducción del IVA para productos de higiene femenina por la negativa de Hacienda.

Irene Montero, ministra de Igualdad , comienza comentando la exclusión del IVA superreducido: "Es una medida que negociaremos para los Presupuestos Generales del Estado , estimamos que el coste está en torno a los 30 millones de euros". Además, la política añade: "Solamente con los sobre costes de la M-30 seríamos capaces de financiar 69 años de esta reducción del IVA de estos productos menstruales que son un bien básico para muchas mujeres. Hay muchas que no pueden elegir porque no pueden permitirse pagarlos".

"Reconocemos un permiso especial para reglas dolorosas incapacitantes que deje de estar asociado al estigma o al tabú de hablar de nuestra menstruación", señala la ministra. Por otra parte, declara, en relación a si ha habido alguna dificultad para acordar la medida con sus socios de coalición: "Todos los avances en los derechos de las mujeres hay que trabajarlos, ha pasado siempre en España y en todo el mundo, y esta vez no iba a ser diferente".

En materia de educación sexual, de salud menstrual y del respeto al proceso de embarazo, parto y post parto de las mujeres, la ministra señala que incorporan "un permiso preparto desde la semana 39 que no descuenta en el permiso de maternidad". Por otro lado, señala que hay "muchos ministerios implicados", a pesar de que no sale adelante el castigo a la gestación subrogada: "Vamos a seguir trabajándolo en el seno del Gobierno. Lo que hacemos en esta ley es reconocer la explotación reproductiva como una forma de violencia contra las mujeres, los vientres de alquiler son una práctica que no es legal en España y tampoco la publicidad de esas agencias de mediación".