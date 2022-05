Ayuso, sobre la nueva ley: "No he conocido a mujeres que se hayan arrepentido de sus hijos, sí de abortar"

La presidenta sentencia a Casado tras el espionaje y aclara su relación con Almeida: "No hemos sido equipos distintos"

Contra Mónica García y su defensa a las drogas: "¡No se puede decir a la gente que las drogas no importan y que son solo unos porros! Siempre se frivoliza por parte de los mismos"

Ayuso, sobre el aborto: "No seré yo la que tenga familia numerosa, pero hay que trasladarle a los jóvenes otras políticas"

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, comparece en 'El programa de Ana Rosa' para analizar la actualidad política y en qué estado se encuentra el Partido Popular después de la llegada de Feijóo y la marcha de Casado.

La entrevista comienza la charla pronunciándose sobre los rumores que la separarían de su compañero de partido en el Ayuntamiento de Madrid: "No se trata de equipos, Almeida y yo venimos del mismo lugar, empezamos a la vez juntos y no hemos sido equipos distintos".

La presidenta mostrará el próximo viernes la lista de los miembros que formarán parte de su equipo. Sin embargo, Ayuso da alguna pista en directo y sentencia: "Hemos hablado Almeida y yo estos días, por supuesto que hay personas que él considera que son buenas, y yo también, que estarán conmigo. Quiero apostar por la total renovación de la organización, es una nueva etapa y tiempos nuevos".

En cuanto a su nombramiento, Ayuso es clara: "Lo único que quería y pedí es que hubiera un congreso. Celebrar un congreso, donde se presente quien quiera y se vote al que sea. Eso es lo normal y la normalidad ahora impera en la casa".

La vida sigue, hay que mirar para adelante... Viene un nuevo periodo, con un nuevo equipo y una nueva forma de hacer las cosas", sentencia la presidenta de la Comunidad.

Ayuso reconoce no saber nada de Pablo Casado tras haber sido espiada

Isabel Díaz Ayuso reconoce que desde el pasado congreso de Sevilla no ha tenido ningún tipo de contacto con el que fuese presidente del PP: "No he vuelto a hablar con él y creo que es mejor así".

En cuanto a la polémica con el ex líder 'popular', añade: "Tengo tanto que hacer y tanta responsabilidad, que al final esto se queda en el núcleo político-periodístico, somos un motor al servicio del país que no podemos parar, al final lo demás son arañazos que se lleva uno en política. Nadie de mi gobierno ha hecho otra cosa que trabajar de forma comprometida con todos los ciudadanos".

Por último, en cuanto al caso de espionaje y a las dudas que hubo en su momento por parte del equipo de Casado, declara: "Ojalá no tuviéramos que asistir a estas cosas".

Ayuso, contra Mónica García y su defensa a las drogas

La presidenta de la Comunidad de Madrid no da crédito con las palabras de la política madrileña: "No se puede hacer algo semejante, no se pueden decir cosas como esas, que le pregunten a las madres de las drogas qué consecuencias han tenido o tantas generaciones de los años 80 y 90 que se vuelva a frivolizar por parte de los mismos con las drogas".

"El problema son las drogas, los motores de la delincuencia son las drogas, son maquinas de destruir vidas, destruir proyectos y provocar demencias y enfermedades mentales muy severas... no se puede decir a la gente que las drogas no importan y que son solo unos porros", dice muy seria.

"Que se le diga eso a los jóvenes que están cada vez más presos de las nuevas tecnologías o redes sociales, que estén cada vez más solos porque hay menos hermanos, menos pandillas... están cada vez más deprimidos, regalándoles el aprobado, es todo dejar de dar valores y estímulo a la gente, la falta de empleo... el tema de las drogas no se puede frivolizar".

Por último, Ayuso comenta sobre este tema: "El tema de las drogas no se puede frivolizar y aunque no sea popular pienso dar batalla en contra las drogas".

"No he conocido a mujeres que se hayan arrepentido de sus hijos, sí de abortar"

La presidenta se pronuncia sobre la nueva ley: "El aborto tiene que ser seguro, pero poco frecuente. Se quiere tratar como un método anticonceptivo, me parece tremendo que los padres no puedan opinar sobre sus nietos y a las mujeres no le pidan reflexión y tranquilidad para decidirlo, no se puede imponer como un derecho".

"Los médicos no estudiaron medicina para esto, lo estudiaron para prolongar la vida. No quiero que el aborto quede como un método anticonceptivo, es mucho más que eso, estamos hablando de vida. Se tiene que dar con las máximas garantías de seguridad y protegiendo a las mujeres". apunta.