Margallo, muy "preocupado" tras el asalto de Sánchez a Biden: "Es muy difícil arreglar esta situción, las relaciones no son buenas"

El exministro de Exteriores opina sobre el presidente del Gobierno: "Las improvisaciones en política interior, se pueden tapar. Los patizanos en el exterior no"

El político reflexiona: "La pregunta ahora es qué están ustedes negociando sobre un tema tan importante en un momento tan crucial como este"

El experto, sobre el encuentro : "La actitud de Biden es más explícita que la que hubiera prestado cualquiera"

La presentadora de 'El Programa de Ana Rosa' habla con José Manuel García Margallo, ex Ministro de Asuntos Exteriores y Eurodiputado para analizar el polémico encuentro entre el presidente del Gobierno y el presidente de la Casa Blanca en la OTAN. El político comenta: "Hubo dos reuniones con dos fiascos. Una con el presidente Biden y otra con el ministro Johnson sobre Gibraltar para urgirle que Reino Unido presionase a la Unión Europea".

El exministro explica desde su experiencia: "Las relaciones no son buenas". Y detalla : "No es verdad que no haya escenarios en que España pueda ser útil a Estados Unidos y Estados Unidos a España, por ejemplo con África". El experto confiesa preocupado: "Crisis bilaterales con nosotros, la crisis de Marruecos".

El hombre opina sobre el encuentro y la tertulia que ha surgido sobre el tema: "Lo que me ha producido esto ha sido primero una enorme tristeza porque me guste o no me guste, Sánchez representa España en el exterior y es el presidente del Gobierno". Y añade: "Segundo la improvisación, porque las improvisaciones constantes de este Gobierno, en política interior se pueden tapar más o menos". El político revela: "Pero los patinazos en el exterior no se pueden tapar y suponen un crédito muy importante".

El invitado expone a la periodista: "Para poder triunfar en el exterior necesitas a la Unión Europea y a los Estados Unidos . Cuando te fallan una de las dos anclas el problema es muy gordo". Y confiesa con tristeza: "Es muy difícil arreglar esta situación". El hombre reflexiona: "La pregunta ahora es qué están ustedes negociando sobre un tema tan importante en un momento tan crucial como este...". Y añade: "Donde Morón y Rota son nuestras bazas estratégicas y los activos que podemos prestar a los Estados Unidos, cuando Marruecos está plateándonos un conflicto en toda regla".