El PP de Madrid critica al Gobierno por el caso 'Pegasus': "Es un descontrol todo lo que les rodea"

El consejero de Madrid declara sobre la filtración: "La noticia me parece de una gravedad extrema, que puedan ser espiados los teléfonos de miembros del Gobierno de España es grave...". Un ciberataque que preocupa seriamente al 'popular': "Realmente es todo lo que rodea a este gobierno, da una sensación de descontrol a su alrededor y sobre todo, no solo por la imagen interna, a nivel internacional tenemos una cumbre de la OTAN y no sé si es la mejor imagen a nivel de seguridad".