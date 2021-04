Toni Cantó, tras ser expulsado de las listas del PP: "Llevo más años viviendo en Madrid que en mi ciudad de origen"

" Para mí, estar o no en la lista era secundario , para mí lo único que me ilusiona es ayudar a Ayuso a que vuelva a ser presidenta de la Comunidad de Madrid", dice el político a Ana Rosa. Toni Cantó muestra su decepción con la decisión de la Justicia pero, eso sí, manda un mensaje a Sánchez y Pablo Iglesias: " Podrán sacarme de la lista, pero podré seguir dando un mitin".

Toni Cantó no tiene piedad con la actitud de Pedro Sánchez y su equipo: "Alguien no es transparente cuando no tiene nada de lo que sentirse orgulloso, por eso se esconden, hemos perdido la cuenta...". En cuanto a la opinión de Ayuso y Casado sobre esta expulsión, el entrevistado dice: "Ambos me muestran su apoyo, que esté tranquilo y me agradecen la voluntad de seguir ayudando en lo que haga falta".