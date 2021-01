El vicepresidente de Castilla y León pide a Pedro Sánchez que actúe: "Solo aparecemos para anunciar buenas noticias"

Igea cree que el toque de queda impide muchos contagios

El vicepresidente cree que la medida más eficaz es "un toque de queda que impida que la gente mantenga este contacto social y es el paso previo al confinamiento" ya que como autoridad lo que no pueden es "quedarnos impasibles ante una situación en la que se van a producir cada día decenas de muertes. No podemos esperar a que al Gobierno le de por esperar una semana". Ya que su obligación es "extremar la seguridad", además hay que "actuar de acuerdo a los datos" y actuar de acuerdo con estos, aunque cree que en España hay una manera muy mal entendida de hacer política porque "estamos acostumbrados a buscar la portada del día siguiente y no buscando el interés y el resultado a largo plazo: que nuestros ciudadanos sufran lo menos posible, que nuestra economía sufra lo menos posible , que consigamos verter esta situación".

El vicepresidente de Castilla y León pide al presidente del Gobierno que actúe

Además, Igea apunta directamente a Pedro Sánchez y cree en una pasividad en la tercera ola: "Necesitamos una conferencia de presidentes a la que vaya un presidente, al que necesitamos es al presidente del Gobierno de la Nación, que es increíble que durante toda esta semana de crecimiento epidemiológico no abra la boca". Afirma que llevan varios meses sin tener un reunión con Sánchez: "Más allá de un mes o dos meses, solo aparecemos a anunciar buenas noticias". Y cree que la cogobernanza "no puede ser que yo delego la autoridad en ti, pero cuando tomas una decisión no te la dejo tomar o no te doy la herramienta. Esto no está funcionando así, ya que "todas las comunidad autónomas hacen lo que pueden, pero el sentimiento de orfandad, de ausencia de presencia de liderazgo es un sentimiento generalizado" y que se deben tomar medidas "es toda España de acuerdo a los criterios epidemiológicos de cada comunidad y cuando no es suficiente se tienen que implementar nuevas medidas".