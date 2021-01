Un médico muestra la cruda realidad de las UCI y estalla contra Simón: "Es lamentable"

Las Urgencias están casi colapsadas y las UCI se han duplicado

El futuro a corto plazo no es esperanzador para los médicos, pues se enfrentan a una avalancha de pacientes debido a las altas tasas de contagios. Sin embargo, lo que más preocupa al doctor es el e stado de las UCI: "Nos genera un problema porque es un drenaje nuestro".

El médico desmiente al Gobierno: "Tenemos 200 pacientes en UCI y solo 122 camas"

Pascual muestra la cruda realidad de los sanitarios y cómo se encuentran ahora mismo en la Región de Murcia: "Me sorprenden los datos que se dan de UCI porque en mi comunidad esta mañana hemos amanecido con 200 pacientes ingresados en UCI , de los cuales 28 son de covid y tenemos una capacidad de 122 camas".

El médico continúa dando detalles de los apaños que han tenido que realizar dentro del hospital para atender a todos los enfermos: "Evidentemente no hay dos pacientes en una cama, pero sí hemos tenido que expandir la UCI y ya hay tres UCI".

Por otro lado, ha desmentido al Gobierno y deja claro que la situación es muy distinta a la que muestran sus datos: " Esto no es el 21% que dice el ministerio que hay de capacidad de UCI en la Región de Murcia , estamos doblando la capacidad...".

El doctor estalla contra Simón: "Es lamentable algunas frases que dijo"

Pascual, que lleva meses lidiando con pacientes en UCI, le responde: "Yo no lo he pasado bien en Navidad, he estado con mi equipo preparando esta tercera ola y supongo que todos los hospitales de España habrán estado igual y muchas personas han estado cumpliendo".