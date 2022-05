Yolanda Díaz, muy clara con el caso de espionaje: "Algo no se ha hecho bien, me gustaría conocer los hechos"

"En democracia, no hay que tener ningún reparo en conocer los hechos", declara la ministra. Por otro lado, asegura que "es prudente" y comenta sobre las responsabilidades del caso: "No soy jueza ni árbitra, por tanto me gustaría conocer los hechos. Si hubo vulnerabilidades, brechas de seguridad, incorrecciones... pero si todo se hizo bien, no pasa absolutamente nada".