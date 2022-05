Abascal, contra el Gobierno: "No me sorprende que decidan airear en este momento el supuesto espionaje..."

Santiago Abascal, presidente de Vox , asegura que "no le ha sorprendido" la noticia de la sustracción de información de los terminales infectados: "No me sorprende tampoco el hecho de que el Gobierno haya decidido airear en este precioso momento este supuesto espionaje , conocido desde hace tiempo". Por otro lado, señala a la "desconfianza total" que producen las acciones de la Administración de Sánchez: "Pongo en cuestión cualquier anuncio que haga este Gobierno porque hemos visto como trataron de interferir en una campaña electoral hablando de cartas con balas caducadas y cuchillos con kétchup, tratando de aparecer como amenazados".

Además, el político pone en duda la decisión del presidente: "Si esto es verdad, ¿hace bien aireando la inseguridad del Estado? ¿Aireando que el teléfono institucional del presidente del Gobierno puede ser espiado? A mí me parece gravísimo en cualquiera de las hipótesis". En cuanto a si alguien del gabinete del presidente se puso en contacto con su partido antes de emitir el comunicado, Abascal responde: "No lo hicieron, no me sorprende y tampoco es algo que vayamos a reprochar al Gobierno porque nuestra líneas de comunicación están rotas".