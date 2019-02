El dueño de la finca del pozo en el que cayó Julen: “Nunca me lo voy a perdonar”

"El niño estaba jugando cuando de pronto escucho voces aterradoras, me acerqué a donde estaban y el niño había desaparecido entre los dos bloques. Desde ese día todo me da igual, lo que pase o lo que no pase. Ha sido Julen, pero podría haber sido mi niña de dos años y eso nunca me lo voy a perdonar", ha comentado muy afectado antes de abandonar la sala.