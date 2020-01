La hermana de la presunta parricida de Logroño: “Llamé durante todo el día a la Guardia Civil, pero nadie me hizo caso”

Daniela, la hermana de la presunta parricida de Logroño, ha hablado sobre lo ocurrido y dice no entender nada de lo que ha ocurre: “Estamos todos muy mal, ha sido un shock para nosotros”. Daniela dice que cuando su hermano la informó de lo que no sabía dónde estaban esta se puso a buscarlas sin resultado: “El domingo desde las diez de la mañana estuve llamando a la Guardia Civil pero nadie me hizo caso”.