Un equipo de 'AR' convive durante 24 horas con okupas: varias mujeres maltratadas que han huído de sus casas

La okupación es un tema que cada vez preocupa más a los propietarios de las viviendas y que cada vez más mafias se aprovechan de la mala situación por la que pasan algunas personas. C on algunos de los okupas que entran en las viviendas por necesidad ha querido pasar un día entero Miquel Valls, para conocer la situación que atraviesan y los motivos que les lleva a hacer esto y lo ha hecho con varias personas que están en la ciudad de Barcelona, ya que Cataluña se ha convertido en el gran paraíso de la okupación .

En primer lugar habla con Juan, hombre que recupera pisos para darle un hogar a las personas que lo necesitan: "Las casas que se recuperan son para familias que lo necesitan, no para vender, ni para plantar droga... Por ejemplo, una familia, una madre con violencia de génerocon orden de alejamiento que ha tenido que huir de su domicilio". El piso en el que el reportero pasará las 24 horas será en el de Patricia, una madre que vive con sus dos hijos de okupa desde hace seis meses que cuenta su situación: "Como toda ciudadana yo trabajaba, tenía un piso en alquiler. La señora decidió vender el piso, me tuve que ir y en la calle no me puedo quedar. La obligación de una madre es proporcionarle lo básico a los hijos, es muy duro" .

Además, Patricia llama a sus amigas que se encuentran en la misma situación para que le cuenten su caso. Casi todas tienen la misma situación, victimas de malos tratos: "Yo soy una mujer maltratada, me fui de Andalucia, ya no podía aguantar más. A nadie le gusta estar de okupa". Otra de ellas cuenta una situación parecida: "Con malos tratos fisicos y psicologicos bastante duros y todo estaba a nombre de él y me quedé sin nada". Y una tercera mujer habla: "Yo estuve casada con un hombre y me maltrataba mucho, nació mi hija y tuve que buscame la vida y venirme a esta vivienda, yo sé que no es lo correcto, pero tuve que hacerlo por mi hija. En cualquier momento te puede llegar un documento que te puede desalojar, yo quiero pagar un alquiler, pero no puedo pagar 500 euros, soy madre soltera". Estas son algunas de las historias que cuentan las personas que okupan por necesidad y que buscan una salida, como la vivienda social, de lo que se deberían encargar las autoridades.