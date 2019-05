Ana Rosa explica por qué lleva una pulsera de la Guardia Civil

Joaquín Prat le ha comentado a Ana Rosa que llevaba una pulsera muy bonita y la presentadora ha explicado el motivo. "Es una pulsera que me puso hace unos días Manuel Contreras, general de la Guardia Civil por el 175 aniversario de la creación del cuerpo de seguridad", ha comentado. Además, la presentadora ha mostrado a cámara la pulsera y el resto de accesorios que lleva. "También está la medalla de la Milagrosa y la cruz de Covandoga. Hoy puedo salir a la calle con los ojos tapados y no me pasa nada", dice la presentadora divertida.