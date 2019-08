La reacción del entorno de Gloria Camila: "El que está perdiendo los papeles es Kiko"

A Gloria Camila no parece importarle los problemas en los que se ha metido su exnovio junto a Sofía con la Policía de Marbella. La hija de Ortega Cano se ha pronunciado muy poco sobre su ruptura y la nueva relación de Kiko Jiménez. Por su parte, la familia de Gloria Camila sigue contando con el apoyo de su familia.

Pepe del Real ha hablado sobre las últimas palabras de Kiko en las que le pedía a su ex que diera la cara y no tirara la piedra para esconder la mano. “Gloria Camila sigue manteniendo la misma actitud y no ha dado ninguna exclusiva sobre su ruptura. Ha pasado unos días en Cipiona y Costa Ballena con su gente. Ella sigue como siempre y el que pierde los papeles es Kiko”, dice el periodista. Además, asegura que el entorno de Gloria Camila está molesto por el “ataque” de Kiko y esperan que se mantenga también al margen de todo.