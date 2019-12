Las reacciones de los jugadores de la Arandina tras la sentencia: "Somos unos pardillos a los que intentan joder la vida"

Tras la notificación de la condena de 38 años por agresión sexual a los jugadores de la Arandina, los futbolistas han salido de la Audiencia Provincial de Burgos muy indignados. "Ahora sí que van a empezar a filtrarse cosas, como los audios a sus amigas en las que dice no me han violado y ahora se van a cagar", ha comentado Carlos Cuadrado 'Lucho'.

Lucho ha sido el primero de los tres condenados por la agresión sexual en hablar. "No somos violadores, somos unos pardillos a los que se nos quiere joder la vida".

Viti: "Los que me conocen saben que no hemos hecho esto"

Victor Rodríguez 'Viti' ha hablado a continuación. "Es una vergüenza", decía. "Quiero que traigan pruebas y que me condenen de verdad". "¿38 años de qué? ¿Cuántas personas hemos matado?", preguntaba. 'Viti' ha asegurado que la defensa presentará pruebas en su recurso para defender su inocencia y ha criticado a la prensa. "Es vuestro trabajo, pero toda la culpa es por la presión social y mediática, si hubiera pasado esto hace 15 años estaría en mi casa jugando al parchís ".

Calvo: "Es una locura, no entiendo nada"

Por su parte, Raúl Calvo, el jugador al que se absuelve del delito de agresión sexual continuada pero no del delito de agresión sexual ha defendido nuevamente su inocencia. “No se está haciendo justicia, no entiendo nada, están pidiendo una burrada y no hemos hecho nada”, ha comentado.