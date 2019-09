El emotivo relato de la hija de Ana Julia, que no quiere ver a su madre durante la videoconferencia

La hija de Ana Julia declaró por videoconferencia desde Burgos y pidió no ver a su madre en la pantalla. Cuenta que Ana Julia la llamó al desaparecer Gabriel. “Nunca podría haber sospechado que era ella porque es mi madre”, dice. Asegura que no tenía relación con el exnovio de su madre y recuerda una conversación poco apropiada por su madre durante las labores de rescate del niño de 8 años en Almería. También dice que no quiere saber nada de su madre y que rechazó hablar con ella cuando la llamó desde la cárcel.