Miguel Ángel Revilla: “La falta de Gobierno supone a Cantabria una falta de 135 millones de euros”

Miguel Ángel Revilla está bastante indignado tras llegar a los 100 días sin tener un gobierno estable, que no sea en funciones. “Estamos sufriendo las consecuencias de la falta de gobierno”, comenta el presidente de Cantabria, que dice no haberse ido de vacaciones, ya que su intención de formar gobierno. Revilla además ha achacado a Unidas Podemos la oportunidad para formar gobierno. “Unidas Podemos no debería de haber rechazado la gran oferta del PSOE”, comenta Revilla, que por su parte dice que siempre está dispuesto a dialogar con para la formación de gobierno, y que la situación se debe desbloquear pronto.