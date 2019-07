La conversación entre Raúl y la mejor amiga de Romina, en exclusiva: “Si le haces daño, te las ves conmigo”

Por otro lado, también han accedido a las conversaciones entre Raúl y Romina, en un momento en el que no lo estaban pasando bien, y en el que Romina, a pesar de querer un respiro, se lo dice con delicadeza. “Hablemos o no, seamos amigos o no, yo siempre me voy a preocupar por ti”, le decía Romina a Raúl en un mensaje, donde su objetivo era dejar la relación. Raúl por su parte, se mostraba muy frío, respondiéndole un simple adiós. Lo que queda por saber es porque Raúl, presunto asesino, guardaba estas conversaciones.