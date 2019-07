Joaquín Prat, sobre la supuesta ruptura de Malú y Albert Rivera: "Me dicen que no es cierto"

Sin embargo, los colaboradores del club social de 'El programa del verano' defienden que la relación, que este programa confirmó con unas fotos en exclusiva, continúa. "No ha habido una ruptura, sino problemas porque a ella le gustaría que se normalizara la relación", ha comentado Marisa Martín-Blázquez. Según la perioidsta, la pareja ha estado recientemente en Normandía y hace tres días se les vio juntos por Madrid .

Además, Joaquín Prat habla también de los rumores de ruptura. "Me dicen que no es cierto", dice el presentador explicando que su fuente no proviene del mundo del corazón, sino de la política.