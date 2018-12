telecinco.es

Después de su éxito en las elecciones andaluzas, el líder de Vox ha acudido a 'El Programa de Ana Rosa' para someterse a su primera entrevista después de que su partido político haya obtenido 12 escaños. Santiago abascal ha analizado algunos de los puntos más polémicos de su programa electoral, como la derogación de la ley de violencia de género o abogar por un Estado sin autonomías.

"Vox es un partido de extrema necesidad en España y no estamos preocupados ni en etiquetarnos ni en defendernos de los estigmas. Tenemos propuestas que incomodan a mucha gente, pero que agradan a muchos españoles. Cuando nos insultan, no se dan cuenta de que se está insultando a mucha gente que cree en nosotros. Que sigan criticándonos porque cuando más lo hacen, más nos apoyan", ha explicado Santiago Abascal.

. Las autonomías en España

Creemos que las autonomías atacan la libertad de los españoles

En su programa electoral, Vox agrupa varias polémicas propuestas como la aplicación de una política migratoria más férrea y la eliminación de la ley de violencia de género. Además, aboga por un Estado sin autonomías, una Justicia única e independiente (un solo Gobierno nacional, un Parlamento y un Tribunal Superior, sin tribunales superiores de cada región), una reforma electoral y una revisión del funcionamiento de los partidos políticos. Cuando Ana Rosa Quintana le ha preguntado por esta medida, Abascal también ha sido claro: "Creemos que las autonomías atacan la libertad de los españoles. Nosotros estamos diciendo lo que mucha gente habla con sus amigos, de ahí viene nuestro éxito. Hemos defendido cosas que nadie decía, como que las leyes de memoria histórica y de género tenían que ser derogadas. Ha habido mucha gente que se ha sentido representada, aunque entendemos que lo que decimos pueda ser discutible".

. Derogación de la ley de violencia de género

No queremos una ley que criminalice al hombre

Santiago Abascal explica el motivo de su propuesta para derogar la ley de violencia de género. "No bajan las cifras de muertes, la ley de violencia de género no está combatiendo la violencia de la mujer. Queremos una ley de violencia en el ámbito intrafamiliar que proteja a cualquier tipo de persona agredida, mujeres, niños, mayores, hombres…no una ley que directamente criminaliza al varón. Tengo cuatro hijos y dos hijas, quiero una ley que proteja las proteja a ellas de cualquier maltratador y a ellos de las denuncias falsas de cualquier desaprensiva".

.Inmigración

"No toda África cabe en Europa"

"La inmigración tiene que estar regulada y las fronteras definidas. No podemos ver a nuestra policía sin poder defenderse en la frontera, viendo como les tiran ácidos y orines sin poder hacer nada. . Nosotros no estamos en contra de los inmigrantes, lo que queremos es combatir la inmigración ilegal. No todo África cabe en Europa, también tenemos que ayudarles en sus patrias. Estamos diciendo que la inmigración tiene que ser regulada y a nosotros nos votan muchos inmigrantes. Cuando alguien entra ilegalmente y sabemos de qué país es, hay que deportarlos. Hay que evitar que lleguen diciendo que no van a tener ayudas sociales, porque sino seguirán entrando y las mafias seguirán actuando. Cuando terminen su contrato de trabajo, tendrán que irse si no encuentran otro en un tiempo determinado.", ha explicado Abascal de uno de los puntos más polémicos del programa de Vox.

.El aborto

Somos completamente opuestos al aborto

"Pensamos que el aborto no es un derecho, incluso las feministas más radicales piensan que es malo para la mujer. Alguien tiene que poner al más débil sobre la mesa también, al niño concebido. Entendemos que nuestra postura no sea la mayoritaria pero mucha gente piensa como nosotros. Si tuviéramos la presidencia haríamos todo lo posible por que no hubiera tantos abortos. Todo lo que el sector público pone para facilitar la muerte, lo pondríamos para facilitar la vida", explica Santiago Abascal, líder de VOX.

España y la Unión Europea

"Queremos una Europa en la que españa tenga mayor soberanía"

"Europa sí, pero no así. Nosotros queremos una Europa de los Estados y de las Naciones. Nosotros no nos planteamos la salida de la Unión Europeo, pero queremos que se vuelva al tratado de Niza. Hay que plantearse cómo se hace el Parlamento Europeo o si podríamos prescindir de él", ha dicho el líder político de Vox del papel de España en la Unión Europea.

. El colectivo LGTB

"El matrimonio es la unión de un hombre y una mujer"

Sobre el matrimonio, Santiago Abascal asegura que se trata de la unión entre un hombre y una mujer. "Entendemos que tiene que haber una regulación de las uniones civiles, no nos oponemos a ningún colectivo porque no creemos en los colectivos. Hay muchos homosexuales que están en VOX y piensan lo mismo que nosotros. No todos son iguales, unos votan al PSOE, otros al PP, otros a Vox...", asegura. "Cada uno puede hacer lo que quiera, no nos metemos en la cama de nadie, solo digo que llamemos a las cosas por su nombre".

.La exhumación de los restos de Franco

"A los muertos hay que dejarlos donde están"

"A los muertos hay que dejarlos donde están, es inaceptable volver a atizar los odios del pasado, no pretendemos que los españoles tengan una misma lectura sobre la historia, sobre la república, sobre los golpes de estado, sobre la guerra civil, sobre Franco...unos tienen una lectura y otra. No sé si hay nostálgicos franquistas en VOX, lo que si hay es nostálgicos de la hoz y el martillo en Podemos" opina Santiago Abascal sobre la exhumación de los restos de Franco.