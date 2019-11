Los angustiosos mensajes de Sara, la mujer asesinada por su pareja en Tenerife, a una amiga

Sara, la víctima número 52 de la violencia de género en lo que va de año, murió tras una puñalada de su pareja en el cuello. La pareja había retomado la relación hace nueve meses, pero Sara no tenía clara la relación. Días antes de que ocurriera todo, Sara envió varios mensajes angustiosos a una amiga: “Estoy muy agobiada, tengo mucha ansiedad, y encima que trate de ver mi móvil, no sabes lo que me molesta”. Sara parecía estar cansada del control exhaustivo de su pareja, el cual incluso intentaba leer sus mensajes cuando ella dormía. Fue en la madrugada cuando Sara recibió esa puñalada, y aunque logró llamar al 016, cuando llegaron los servicios de emergencia ya había fallecido.