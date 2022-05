Los ganaderos, al límite por la gran subida de los precios: "Tendremos que sacrificar a los animales, no los podemos alimentar"

Un ganadero cuenta en 'El programa de Ana Rosa' las complicaciones que supone la subida de costes . Los precios de los productos de alimentación no paran de subir mientras que los sueldos de los españoles se mantienen. Cada vez cuesta más comprar lo mismo en los supermercados. Los agricultores y ganaderos se enfrentan a importantes subidas de la energía y materias primas que afectan a sus explotaciones.

Ahora, los ganaderos pagan el pienso por el doble que hace un año y cada vez les cuesta más gestionar los gastos. José Manuel Domínguez, ganadero sevillano , confiesa la situación en la que se encuentran: "Estamos camino de la ruina porque los piensos que suministramos a los animales han subido desde el año pasado en algunos casos un 100% y nuestros productos siguen estancados en precios desde hace 20 años". Además, el hombre añade: "Este año se habla que no se recogerá la lana de las ovejas que se ha pelado porque el precio es desastroso y no compensa ni entregarla".

Por otro lado, el ganadero habla sobre las previsiones que tienen frente a la continuación de las subidas de costes: "No sé el tiempo que podremos aguantar". Además, Manuel cuenta que tendrán que sacrificar a sus animales porque no pueden mantenerlos: "Habrá cientos de explotaciones que tendrán que mandar a sus animales al matadero porque si no podemos suministrarle alimentos por su valor y los dejamos sin alimentar, vendrán los animalistas y verán a los animales en un estado lamentable, nos denunciarán".