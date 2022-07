Una sanitaria, destrozada por los efectos del covid 20 meses después: "Estoy afónica, con problemas de visión y hay días que no puedo andar"

La afectada habla sobre su situación laboral: “Estoy de baja, pero no la baja que debería tener porque al ser sanitaria se me acaba, no sé qué va a pasar conmigo cuando se acabe”. A parte de la afonía, la sanitaria cuenta todas las dificultades que sufre: “Tengo también problemas de visión, hay días que no puedo andar, necesito ayuda para bañarme y cuando lo hago tengo que descansar”. En adición a esto, la perjudicada afirma que “por ley los sanitarios deben de tener una baja por accidente laboral” y que “no se están cumpliendo los protocolos”.