Ana Terradillos sufre las consecuencias de la ola de calor en España: "Hacía mucho tiempo que no me pasaba esto"

Ana Terradillos, presentadora de 'El Programa del Verano', ha sufrido las consecuencias de estas altas temperaturas y ha llegado al plato prácticamente sin dormir: "Menos mal que tengo un equipo de maquillaje estupendo que me pone maravillosa, porque no he dormido nada. Hacía años que no me pasaba eso de estar a las cuatro de la madrugada mirando por la terraza", ha contado.