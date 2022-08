Los comercios, en contra de las medidas de ahorro energético: "No van a ayudar, no tienen en cuenta factores como el tipo de negocio o el lugar donde está"

El presidente comienza su intervención hablando en instancias generales: “Cada uno debe de poner su granito de arena en todo esto, estamos todos en este carro porque nos convienen”. Asimismo, lanza una crítica al Gobierno: “Esta medida se ha impuesto sin negociar con los sectores, no se han tenido en cuenta estas especificidades“ .

El entrevistado se muestra decepcionado con la actitud del Gobierno: “Se debería haber dialogado antes y podríamos haber llegado a algún acuerdo. Aquí no hay tintes políticos, esto es una crítica empresarial con sus razones consensuadas”. Por último, nos adelanta los resultados inmediatos de la imposición de esta medida: “No va a ayudar demasiado a ese ahorro porque los comercios representan solo un 13% del gasto energético, han ido a lo fácil porque no vamos a protestar, sería profundamente injusto, absurdo y desproporcionado que se aplicaran esas sanciones”.