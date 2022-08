La UME responde a las críticas sobre su actuación en el incendio de Ávila: "Trabajamos durante 24 horas desde el primer día"

"Por qué ellos no y nosotros sí? Los cortafuegos hay que hacerlos controlados y planeados. Hay que estar en la zona para que el fuego no se vuelva a revivir. No entiendo por qué no nos dan medios. No nos dejan grabar para que no sepamos cómo están siendo las labores de extinción", comentaba esta afectada que se pregunta cuál es realmente la función de la UME.